Оскар Кучера заявил, что «сумасшедшая» жена Назарова испортила актеру карьеру

Ссора между Кучерой и Назаровым произошла после того, как уехавший во Францию артист в одном из своих памфлетов упомянул Кучеру. Ведущий признался в программе «Жизнь и судьба», что до этого момента относился с большим уважением к Назарову и они вполне нормально общались.