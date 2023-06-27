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Оскар Кучера заявил, что «сумасшедшая» жена Назарова испортила актеру карьеру

Общество
Оскар Кучера заявил, что «сумасшедшая» жена Назарова испортила актеру карьеру

Ведущий Оскар Кучера заявил, что актер Дмитрий Назаров попал под сильное влияние своей супруги Ольги Васильевой. Он уверен, что «сумасшедшая» жена испортила артисту жизнь и карьеру.

Ссора между Кучерой и Назаровым произошла после того, как уехавший во Францию артист в одном из своих памфлетов упомянул Кучеру. Ведущий признался в программе «Жизнь и судьба», что до этого момента относился с большим уважением к Назарову и они вполне нормально общались.

«Просто мне кажется, что он попал под влияние своей совершенно сумасшедшей супруги, которая просто испортила ему и карьеру, и жизнь. Я, по сути, не сказал про него ничего плохого, пока он не написал свой стишочек в ответ», — заявил Кучера в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Напомним, Ольга Василева стала третьей супругой Дмитрия Назарова. Актер Валерий Баринов с сожалением отмечал, что яркий и талантливый артист получил в обременение не слишком умную супругу.

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