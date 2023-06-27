Постпредство при ООН уличило спецслужбы США в попытках вербовать дипломатов из России

Спецслужбы США предпринимают попытки вербовать дипломатов из России, которые состоят в миссии при ООН. На это указала зампостпреда государства при организации Мария Заболоцкая.
По ее словам, для этого американцы используют контекстную рекламу, призывающую вести сотрудничество с ФБР, в соцсетях, мессенджерах, поисковых системах и видеохостингах. Помимо этого, на улицах стали появляться агитационные листовки.
«...К нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того — на оказание психологического давления...» — отметила Заболоцкая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания.
Ранее глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил за реформирование Совбеза ООН. Он сообщил о необходимости в «голосах из Латинской Америки и Африки», передает «360».