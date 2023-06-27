Украинская сборная по футболу нарушила регламент ФИФА и вызвала возмущение Румынии

Сборная Украины по футболу нарушила регламент Международной федерации футбола в рамках молодежного чемпионата Европы. Произошедшее вызвало возмущение у Румынии, которая пожаловалась в ФИФА.
Напомним, что правила запрещают игрокам команды участвовать в матчах, если между ними прошло менее 48 часов. Однако украинская сторона пренебрегла этим требованием, выпустив двух игроков на поле в составе как взрослой, так и молодежной сборной.
Действия футболистов возмутили Румынию, сообщил телеканал «360». Спортсмены направили претензию в ФИФА, однако ответ федерации их мало порадовал. Там признали, что Украина не имела права на такой поступок, однако наказывать ее отказались.