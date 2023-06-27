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Премьер Госсовета Китая Ли Цян призвал мир не возвращаться к закрытости и изолированности

Политика
Премьер Госсовета Китая Ли Цян призвал мир не возвращаться к закрытости и изолированности

Мировое сообщество не должно возвращаться в состояние изолированности и закрытости. Об этом заявил премьер Государственного совета Китая Ли Цян.

Во время открытия форума «летний Давос» политик отметил, что мир должен следовать веяниям времени, а также добиваться консенсуса в отношении развития и выстраивания экономики открытого типа. КНР в свою очередь выступает против политизации торговых и экономических вопросов.

«Мир не должен и не может вернуться в прошлое состояние изолированности и закрытости друг от друга», — подчеркнул китайский премьер.

Ранее сообщалось, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости продолжать диалог с Китаем, передает телеканал «360».

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