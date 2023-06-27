Россиянин предупредил туристов о коварном обмане в Стамбуле и раскрыл несколько «надувательских» схем

Российский путешественник посетил Стамбул и рассказал о коварном обмане туристов в турецком городе. Мужчина раскрыл несколько примеров «надувательских» схем.
Отдыхающих в мегаполисе иностранцев ожидает «ужасающий» трафик, когда недобросовестные люди пытаются обмануть приезжих и отнять у них деньги. Одним из самых распространенных способов жульничества является «развод» со стороны уличных чистильщиков обуви, пишет «Турпром».
Еще одна схема связана с такси, когда стоимость поездки вдвое превышает ожидаемую цену. Обмануть туристов могут в местных заведениях общественного питания. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, путешественникам следует проявлять осторожность в поездке.
Туристы тоже нашли способ обмануть отельеров в Турции. Путешественники заявляют о полученных на территориях гостиниц травмах и добиваются денежных компенсаций, передает телеканал «360».