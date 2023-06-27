Россиянин предупредил туристов о коварном обмане в Стамбуле и раскрыл несколько «надувательских» схем

Отдыхающих в мегаполисе иностранцев ожидает «ужасающий» трафик, когда недобросовестные люди пытаются обмануть приезжих и отнять у них деньги. Одним из самых распространенных способов жульничества является «развод» со стороны уличных чистильщиков обуви, пишет «Турпром».