InfoBRICS: Польша бросила вызов ведущей позиции Германии в Европе

По словам эксперта, кампания Варшавы против Берлина становится более агрессивной, а претензии из-за Второй мировой войны превращаются в оружие. Соединенные Штаты в свою очередь поддерживают амбиции поляков для противодействия ФРГ. Варшава же пытается извлечь выгоду из всей этой ситуации.