Польская сторона провоцирует конфликт с Германией с целью реализации своих геополитических амбиций, заявил обозреватель Уриэль Араужо в статье для InfoBRICS.
По словам эксперта, кампания Варшавы против Берлина становится более агрессивной, а претензии из-за Второй мировой войны превращаются в оружие. Соединенные Штаты в свою очередь поддерживают амбиции поляков для противодействия ФРГ. Варшава же пытается извлечь выгоду из всей этой ситуации.
«Поступая таким образом, Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, одновременно бросая вызов ведущей роли Германии на континенте», — говорится в материале издания «ПолитРоссия».
Ранее сообщалось, что США передадут польской стороне первую партию танков Abrams, передает телеканал «360».