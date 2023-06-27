Российские подразделения заставили украинские войска оттянуть свои силы с передовых позиций в районе Купянска Харьковской области, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — рассказал он РИА Новости.
По словам Марочко, командование ВСУ усиливает второстепенные позиции за счет подразделений территориальной обороны.
Ранее «Царьград» сообщил, что на Сватовско-Кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий диверсионно-разведывательных групп противника.