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Марочко: ВС РФ заставили украинские войска оттянуть свои силы с передовых позиций в районе Купянска

Армия
Марочко: ВС РФ заставили украинские войска оттянуть свои силы с передовых позиций в районе Купянска

Российские подразделения заставили украинские войска оттянуть свои силы с передовых позиций в районе Купянска Харьковской области, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — рассказал он РИА Новости.

По словам Марочко, командование ВСУ усиливает второстепенные позиции за счет подразделений территориальной обороны.

Ранее «Царьград» сообщил, что на Сватовско-Кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий диверсионно-разведывательных групп противника.

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