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Хореограф Илья Авербух допустил возвращение Романа Костомарова на лед

Общество
Хореограф Илья Авербух допустил возвращение Романа Костомарова на лед

Российский фигурист Роман Костомаров может вернуться на лед после восстановления, несмотря на ампутации. Такой вариант допустил хореограф Илья Авербух.

По мнению режиссера, спортсмен столкнулся с тяжелейшим испытанием, которое будет преследовать его «всю жизнь». Однако фигурист справится со всеми невзгодами и продолжит работу, рассказал хореограф в эфире STMEGI TV.

«Мы придумаем, что сделать, конечно. Я думаю, что ему будет ближе, не исключаю, что это, может, будет и выход на лед. Это моя банда, семья», — пообещал Авербух.

Днем ранее Костомаров впервые опубликовал видео с тренировкой в протезах. На записи спортсмен работает на велотренажере.

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