Двухгодовалый ребенок выпал из окна шестого этажа и погиб в Республике Саха

Двухлетний мальчик случайно выпал из окна из окна квартиры на шестом этаже в городе Нерюнгри, Республика Саха. В результате инцидента он погиб. Информацию об этом передает Telegram-канал прокуратуры республики.
Трагедия произошла на улице Ленина, прокуратура уже начала проверку данного происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
С приходом теплого времени года в России стали более частыми подобные случаи. Ранее также сообщалось о трагическом инциденте в Москве. Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на северо-востоке города.