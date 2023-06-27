FP: США обсуждают передачу Киеву кассетных снарядов из-за плачевного состояния оружия ВСУ

Западное оружие на Украине постепенно приходит в ненадлежащее состояние, все больше единиц техники выходит из строя, а склады боеприпасов пустеют. Об этом пишет издание Foreign Policy.
Ранее группа представителей Республиканской и Демократической партий призвала президента США Джо Байдена одобрить передачу ВСУ кассетных боеприпасов. Таким образом конгрессмены предлагают справиться с трудностями с западным оружием и дефицитом снарядов.
«Из-за износа предоставленной Западом артиллерии все больше орудий вышло из строя», – уточняется в материале.
Ситуацию прокомментировал экс-спецсоветник главкома ВСУ Дэн Райс. По его словам, модернизированные боеприпасы позволят украинцам противостоять российской армии.