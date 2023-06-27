Sky News: ВВС Британии оценили профессионализм российских летчиков

Российские летчики, находившиеся на борту истребителей Су-27, успешно выполнили задачу по перехвату британских самолетов над Черным морем, соблюдая высокие стандарты безопасности и профессионализма. Информация об этом поступила от представителя ВВС Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
Королевские ВВС отметили, что российские самолеты и их экипажи действовали в безопасном и профессиональном режиме во время данного инцидента. После обнаружения трех британских самолетов вблизи границы воздушного пространства России истребители Су-27 были мобилизованы для перехвата.
Согласно заявлению Минобороны Великобритании, самолет RC-135W Rivet Joint и два сопровождающих его истребителя Typhoon выполняли стандартную операцию. Она проходила в международном воздушном пространстве над Черным морем.