Sky News: ВВС Британии оценили профессионализм российских летчиков

Королевские ВВС отметили, что российские самолеты и их экипажи действовали в безопасном и профессиональном режиме во время данного инцидента. После обнаружения трех британских самолетов вблизи границы воздушного пространства России истребители Су-27 были мобилизованы для перехвата.