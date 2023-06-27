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Американский разведчик Риттер: Россия не допустит поражения в конфликте на Украине

Армия
Американский разведчик Риттер: Россия не допустит поражения в конфликте на Украине

Западу не одолеть Россию, поскольку для нее это бескомпромиссная битва. Такое мнение выразил разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер в новом выпуске шоу YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

«Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания», – заявил он.

Военный добавил, что Москва не может проиграть, так как это поставит под вопрос существование РФ. Все усилия по восстановлению страны из вакханалии 90-х годов прошлого века будут тщетны.

Военная помощь Киеву со стороны Запада также не дает большого преимущества Украине. По словам Риттера, русские готовы «пойти ва-банк» ради сохранения своей нации. При этом Запад не готов платить за российские проблемы.

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