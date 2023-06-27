Минтруд разработал проект индексации пенсий дважды в год в течение двух лет

Таким образом, после увеличений размер пенсии превысит прожиточный минимум более чем в полтора раза. У неработающих пенсионеров этот показатель будет в районе 177%. Одновременно с этим будут расти страховые пенсии. К апрелю 2025 года она будет составлять 9196 рублей.