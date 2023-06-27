Минтруд разработал проект индексации пенсий дважды в год в течение двух лет

Российские власти запланировали индексировать пенсионные выплаты дважды в год на протяжении двух лет, вплоть до 2026 года. Об этом пишет издание РБК.
Соответствующую инициативу предложило Минтруда РФ. Согласно проекту бюджета Соцфонда, в 2025 и 2026 году пенсии повысят с 1 января и с 1 апреля. Планируется, что через два года средний размер выплаты достигнет 25 690 рублей.
Таким образом, после увеличений размер пенсии превысит прожиточный минимум более чем в полтора раза. У неработающих пенсионеров этот показатель будет в районе 177%. Одновременно с этим будут расти страховые пенсии. К апрелю 2025 года она будет составлять 9196 рублей.