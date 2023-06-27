Сильный пожар охватил многоэтажку в эмирате Аджман на севере ОАЭ

Мощный пожар произошел в многоквартирном жилом доме в городе-эмирате Аджман в северной части ОАЭ. Подробностями происшествия поделилось местное издание «Имарат аль-яум».
Журналисты опубликовали ролик с места возгорания, на котором отчетливо заметно, что огонь распространился на всю высотку. Позже выяснилось, что инцидент случился в известном ЖК «Абраж-Аджман». Многочисленные пожарные бригады стараются ликвидировать возгорание.
Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. Что послужило причиной возгорания, не уточняется. В настоящее время в стране наблюдается жаркая погода: температура не опускается ниже 35 градусов выше нуля даже ночью.