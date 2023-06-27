Пушков: США не присоединились к обвинениям Зеленского о ядерном оружии в адрес России

Вашингтон мог сделать предупреждение президенту Украины Владимиру Зеленскому после его претензий к РФ по Запорожской АЭС, чтобы «его приструнить». Такой точкой зрения поделился сенатор Алексей Пушков в личном Telegram-канале.
Представитель Белого дома Джон Кирби ранее объявил, что США не нашли признаков возможного ядерного удара по Украине со стороны РФ. По словам Пушкова, таким образом Белый дом не поддержал новое обвинение киевского режима в адрес Москвы.
«Это означает стремление поставить на место Зеленского и дать ему понять, чтобы не лез в ядерную тематику», – написал сенатор.
Политик также допустил, что слова Кирби могут свидетельствовать о нежелании американцев «разгонять эту тему в принципе», чтобы ее не восприняли как провокацию в РФ. При этом заявление представителя Белого дома не говорит о смене позиции США.