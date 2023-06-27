Украинские войска обстреляли Донецк «натовским» калибром

В результате интенсивной атаки украинских вооруженных сил по Донецку было выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров. Информацию об обстреле передало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации по вопросам военных преступлений Украины (СЦКК).
Согласно сообщению, обстрелы произошли в двух районах города Донецка: Куйбышевском и Киевском. С момента объявления независимости Донецкой Народной Республики в 2014 году, после государственного переворота в Киеве, указанные районы регулярно подвергаются атакам со стороны украинских боевиков.