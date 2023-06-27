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Суслов: Китай с подачи США начинает вести себя как великая держава

Политика
Суслов: Китай с подачи США начинает вести себя как великая держава

Китай все чаще начинает действовать на международной арене как великая держава, обозначая свою позицию по вопросам международной безопасности, напрямую его не касающихся. Так Пекин уже взял на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Саудовской Аравией, выступил с мирной инициативой, направленной на завершение украинского конфликта, а также поддержал претензии Аргентины на Фолклендские острова.

Кардинальные перемены во внешней политике Китая в разговоре с газетой «Взгляд» прокомментировал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

Напомним, на минувшей неделе заместитель китайского посла в ООН Гэн Шуан заявил о необходимости возобновить переговоры между Аргентиной и Великобританией по поводу принадлежности Фолклендских островов.

Несмотря на то, что с 1982 года эту группу островов, расположенных в южной части Атлантики на расстоянии 600 километров от аргентинских берегов, контролируют британцы, Аргентина продолжает считать эти острова своими, называя их Мальвинскими.

И неожиданно для многих Пекин поддержал позицию Буэнос-Айрса и включил тему принадлежности архипелага в общую антиколониальную тему, которая, по мнению китайской стороны частично определяет взаимоотношения Глобального Юга с коллективным Западом.

«Вопрос о Мальвинских островах – историческое наследие колониализма. Хотя колониальная эпоха прошла, гегемонизм и силовая политика, соответствующие колониальному мышлению, все еще существуют сегодня», – заявил, в частности, Гэн Шуан в ООН.
Суслов: Китай с подачи США начинает вести себя как великая держава

Как отметил по этому поводу Дмитрий Суслов, Аргентина в своих территориальных претензиях к Великобритании заручилась поддержкой второй сверхдержавы мира, что может полностью изменить картину глобального противостояния.

«В данном случае мы получаем уже не ситуацию "Аргентина против коллективного Запада и Великобритании", а "Великобритания и коллективный Запад против мирового большинства". Это совершенно другой расклад сил в мировом политическом и информационном поле. Хотя он и не приведет к изменению ситуации на Земле в краткосрочной перспективе», – объяснил эксперт.

Китай, по его словам, начинает вести себя как классическая великая держава, имеющая собственную позицию по региональным и глобальным вопросам, и присутствующая во всех регионах мира.

И важную роль в том, что эти перемены в китайской внешней политике произошли, сыграли Соединенные Штаты, ведь именно США развязали конфронтацию с Пекином. Администрация Джо Байдена придала этой конфронтации системный характер, сделав ее приоритетом внешней политики и военной политики Вашингтона, напомнил Суслов.

Суслов: Китай с подачи США начинает вести себя как великая держава

В итоге Китай, чья риторика на внешнеполитической арене еще не так давно была очень осторожной, начинает обозначать свою позицию по глобальным вопросам и вопросам международной безопасности в самых разных регионах.

Но пока это вмешательство, по мнению Дмитрия Суслова, будет оставаться ограниченным – Китай, расширяя в разных регионах мира, и в Латинской Америке в том числе, свою инфраструктуру военного присутствия, не будет пока вступать в войну или поставлять оружие воюющим с Западом странам Глобального Юга.

Пекин пока не склонен ускорять развитие конфронтации с коллективным Западом, считает эксперт. На это, по его словам, указывает тот факт, что на минувшей неделе лидер КНР Си Цзиньпин согласился принять в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена.

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