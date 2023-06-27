Суслов: Китай с подачи США начинает вести себя как великая держава

Китай все чаще начинает действовать на международной арене как великая держава, обозначая свою позицию по вопросам международной безопасности, напрямую его не касающихся. Так Пекин уже взял на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Саудовской Аравией, выступил с мирной инициативой, направленной на завершение украинского конфликта, а также поддержал претензии Аргентины на Фолклендские острова.