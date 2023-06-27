Представитель Белого дома Кирби выразил надежду на продолжение диалога между США и РФ

Вашингтон надеется на продолжение дипломатического диалога с Москвой, состоявшемся на минувших выходных. Такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, американское руководство позитивно относится к переговорам с РФ. Чиновник отметил, что диалог шел на протяжении всех выходных.
«У нас были хорошие, прямые контакты с Россией», – сказал Кирби во время брифинга.
Ранее представитель Белого дома отказался говорить, обеспокоены ли Соединенные Штаты ходом украинского контрнаступления. Он добавил, что Вашингтон старается сделать «все необходимое» для обеспечения успеха ВСУ.