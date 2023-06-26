Баранец усомнился, что Запад через три года получит «противоядие» к российскому гиперзвуку

Западу потребуется очень много времени на то, чтобы догнать Россию в области создания гиперзвукового оружия, а вовсе не три года, как заявил ранее глава европейской ракетостроительной компании MBDA Эрик Беранже. Да и тот предусмотрительно пообещал создать не систему, способную поражать российские гиперзвуковые ракеты, а некий «прототип».
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя интервью Эрика Беранже британскому изданию The Daily Telegraph.
В этом интервью, как отметил Баранец, глава MBDA озвучил сенсационную новость о том, что компания уже через три года создаст оружие, способное бороться с гиперзвуковым оружием.
«Компания эта достаточно внушительная [MBDA], у нее есть свои подразделения в Великобритании, Германии, Италии, Франции и Нидерландах. Очень серьезный годовой оборот – три миллиарда долларов. Ну а что же будет на самом деле в ближайшие три года? – рассуждает обозреватель «КП», комментируя слова европейского производителя оружия. – Вот этот Эрик Беранже не говорит, что будет создана система, которая будет гарантированно поражать российские гиперзвуковые ракеты. Он очень у́шло назвал это новое изобретение "прототипом"».
То есть Беранже пообещал всего лишь создать через три года некое подобие средства ПРО (противоракетной обороны), макет оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты, подчеркнул Баранец.
«Он [Беранже] говорит, что "мы должны научиться сбивать гиперзвуковые ракеты, которые летят со скоростью (внимание!) 11 тысяч километров в час". Но это будет через три года». – добавил при этом военный обозреватель.
А между тем, президент РФ Владимир Путин еще несколько лет назад заявил, что пока на Западе будут создавать «противоядие» к российскому современному оружию, «мы за это время изобретем что-нибудь новенькое».
Кроме того, Баранец заострил внимание на математической стороне вопроса. Ведь во всем мире гиперзвуковую скорость исчисляют в МАХах, а один МАХ – это 340 метров в секунду. Получается, что 11 километров в час, о которых заявил Эрик Беранже, это 9 МАХов.
«А с какой скоростью летают сегодня российские гиперзвуковые ракеты? – иронично поинтересовался Баранец. – Для них уже давно скорость в 10 МАХов является пройденным этапом. Ну а что касается, например, блока "Авангард" – есть у России межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", а на ней есть блок "Авангард" – так вот он идет к цели со скоростью (внимание!) 27 МАХов».
Таким образом, нет никаких сомнений в том, что пока Запад хотя бы приблизиться к тому уровню гиперзвукового оружия, которое уже сейчас стоит на вооружении России, сама Россия уйдет далеко вперед.
Это признают и сами западные специалисты, которые считают, что не смогут догнать российских конструкторов гиперзвукового оружия раньше, чем через 50 лет.
«Но вот вопрос: почему именно сейчас Европа начала чесать репу и задумываться о том, как найти противоядие против российских гиперзвуковых ракет? Ответ дал один из американских генералов. Он, положа руку на печень, публично признался: русские по части гиперзвука ушли от нас вперед на 10-15 лет, – добавил Баранец. – И вот теперь представьте: богатющая Европа с таким монстром ракетостроительным, как MBDA, представьте себе военно-промышленный комплекс США, который уже многие годы бьется над тем, чтобы опередить Россию по гиперзвуку, не могут пока ничего сделать. Деньжищ горы, результата – горсть».
Деньги, подвел итог Баранец, решают далеко не все. В первую очередь решающим фактором все-таки являются мозги. А у российских конструкторов мозги великолепные.
Поэтому пусть Запад пытается догнать Россию, может у него это и получится через полвека. Но Россия за это время уйдет в создании эффективного оружия еще дальше.