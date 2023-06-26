Баранец усомнился, что Запад через три года получит «противоядие» к российскому гиперзвуку

Западу потребуется очень много времени на то, чтобы догнать Россию в области создания гиперзвукового оружия, а вовсе не три года, как заявил ранее глава европейской ракетостроительной компании MBDA Эрик Беранже. Да и тот предусмотрительно пообещал создать не систему, способную поражать российские гиперзвуковые ракеты, а некий «прототип».