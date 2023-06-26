Товары из Югры начали продаваться в подшефном городе Макеевке

В Макеевке (ДНР) продаются товары из Ханты-Мансийского автономного округа, региона-шефа. Тушенка из оленины, рыбные консервы, варенье, цукаты из сосновой шишки, паста из грибов и другие товары можно приобрести в местных супермаркетах.
Цена на продукцию доступна, не дороже, чему у производителей из других регионов, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news.
Директор одного из магазинов Ольга Кочмак отмечает, что товары быстро стали популярны у горожан. В среднем каждый пятый покупатель приобретает товар из Югры, что является очень хорошим показателем.
В ТЦ прошла презентация новой продукции, жители Макеевки могли попробовать и оценить качество продукции Югры. Многие товары людям в новинку, как, например, консервы из щуки и варенье из шишки. Покупатели отзываются о них хорошо и с удовольствием приобретают.