Товары из Югры начали продаваться в подшефном городе Макеевке

В ТЦ прошла презентация новой продукции, жители Макеевки могли попробовать и оценить качество продукции Югры. Многие товары людям в новинку, как, например, консервы из щуки и варенье из шишки. Покупатели отзываются о них хорошо и с удовольствием приобретают.