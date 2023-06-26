В Институте энергетики заявили о недостаточном сокращении выбросов парниковых газов в мире

Использование ископаемого топлива в прошлом году составило 82% от общемирового потребления энергии. С 2021 года такая тенденция не изменилась, что спровоцировало увеличение выбросов парниковых газов на 0,8%. Не изменили ситуацию даже возобновляемые источники энергии, которые становятся все более популярными.