В Институте энергетики заявили о недостаточном сокращении выбросов парниковых газов в мире

Специалисты Института энергетики сообщили, что мир недостаточно сокращает выбросы парниковых газов, объемы которых увеличились по итогам 2022 года и продолжают расти, пишет «Лента.ру» со ссылкой на отчет организации.
Использование ископаемого топлива в прошлом году составило 82% от общемирового потребления энергии. С 2021 года такая тенденция не изменилась, что спровоцировало увеличение выбросов парниковых газов на 0,8%. Не изменили ситуацию даже возобновляемые источники энергии, которые становятся все более популярными.
По словам исследователей, необходимо принять меры, чтобы решить данную проблему, иначе ситуация будет только хуже. Особенно на фоне восстановления Китая после коронавирусной пандемии, что приводит к росту потребления авиационного топлива.