Жителя Карелии приговорили к семи годам колонии за угрозы и стрельбу по дачнику

По данным следствия, летом 2021 года фигурант употребил алкоголь и пошел на соседский участок, где поссорился с хозяином дачи. Более того, мужчина даже проник в дом, откуда жильцы его прогнали. Вернувшись, он вооружился двуствольным охотничьим ружьем и начал стрельбу.