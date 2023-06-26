Жителя Карелии приговорили к семи годам колонии за угрозы и стрельбу по дачнику

Решением суда в карельском городе Сегежа 43-летний местный житель получил семь лет колонии строгого режима по статье о проникновении в чужое жилище, угрозы и попытку расправы.
По данным следствия, летом 2021 года фигурант употребил алкоголь и пошел на соседский участок, где поссорился с хозяином дачи. Более того, мужчина даже проник в дом, откуда жильцы его прогнали. Вернувшись, он вооружился двуствольным охотничьим ружьем и начал стрельбу.
Вскоре на место прибыли сотрудники органов правопорядка и задержали злоумышленника. В его отношении возбудили уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и приговорил к семи годам колонии строгого режима.