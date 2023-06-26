США сами спровоцировали глобальную и ставшую модной среди ряда стран дедолларизацию, переводит «ПолитРоссия» статью китайских журналистов издания 360kuai.
После введения санкций США против России, заморозки российских активов и отключения в РФ платежной системы SWIFT многие страны мира осознали, что доллар — это валюта, которая служит интересам политиков Соединенных Штатов.
Таким образом, по мнению журналистов из Китая, власти США сами бросили тень на свою валюту, создав ей репутацию ненадежной для международного использования.