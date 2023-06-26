Байден опроверг причастность США к последним событиям в России

Соединенные Штаты не имеют отношения к последним событиям, которые произошли в РФ. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
Хозяин Белого дома высказался о ситуации в понедельник, 26 июня. По его словам, Вашингтон не имеет ничего общего с российскими событиями в период с 23-е по 24-е число.
Политик подчеркнул, что сохраняет координацию действий между США и другими странами коллективного Запада по данному вопросу. Также в очередной раз он заявил о намерении оказывать дальнейшую поддержку Украине.