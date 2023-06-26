Суд в Москве не стал взыскивать с Пугачевой 50 тысяч рублей за аренду земельного участка

Тверской районный суд города Москвы отреагировал на иск к народной артистке СССР Алле Пугачевой с требованием взыскать с нее около 50 тысяч рублей за аренду участка в Подмосковье.
Как сообщает ТАСС, суд по итогам рассмотрения дела не стал взыскивать с уехавшей из России примадонны отечественной эстрады эти деньги. Заявление было возвращено заявителю.
«Определением мирового судьи 367 судебного участка Шведовой М.Е. от 26 июня заявление было возвращено заявителю», — сообщили агентству в пресс-службе суда.
С иском к Пугачевой в суд ранее обратилась администрация Солнечногорска. Как следует из материалов дела, исполнительница песни «Миллион алых роз» длительное время не платила за пользование земельного участка.