Премьер ПНЕ Ливии Абд аль-Хамид Дбейба поприветствовал возобновление дипприсутствия России

Новый посол РФ в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Мухаммеду аль-Менфи. Об этом стало известно в понедельник, 26 июня. Соответствующий материал опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на проинформированный источник в Триполи.