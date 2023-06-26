Премьер ПНЕ Ливии Абд аль-Хамид Дбейба поприветствовал возобновление дипприсутствия России

Россия возобновила полноценное дипломатическое присутствие в Ливии. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) страны Абд аль-Хамид Дбейба поприветствовал это решение.
Новый посол РФ в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Мухаммеду аль-Менфи. Об этом стало известно в понедельник, 26 июня. Соответствующий материал опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на проинформированный источник в Триполи.
Ранее посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий сообщил, что обсудил в МИД России двусторонние отношения Москвы и Кишинева. Ранее он был вызван в российское внешнеполитическое ведомство.