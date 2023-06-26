Хаски по кличке Молли может стать следующим мэром Торонто

Известно, что на должность главы Торонто претендуют еще 101 человек. Участие животных в выборах разрешено канадскими властями. Чтобы зарегистрироваться в кандидаты, необходимо заплатить возвращаемый взнос в размере 200 долларов и собрать всего 25 подписей.