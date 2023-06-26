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Хаски по кличке Молли может стать следующим мэром Торонто

Политика
Хаски по кличке Молли может стать следующим мэром Торонто

Аналитики издания The Toronto Observer рассказали, что следующим мэром крупнейшего канадского города — Торонто — может стать собака.

По данным журналистов, речь идет о хаски по кличке Молли. Собака является полноправным кандидатом на высокую должность. Программа возможного будущего мэра Торонто заключается в повышении налогов и решении вопросов, связанных с жилищной недоступностью среди населения.

Известно, что на должность главы Торонто претендуют еще 101 человек. Участие животных в выборах разрешено канадскими властями. Чтобы зарегистрироваться в кандидаты, необходимо заплатить возвращаемый взнос в размере 200 долларов и собрать всего 25 подписей.

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