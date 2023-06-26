19FortyFive: наступление ВСУ позволило раскрыть потенциал российских «Ланцетов»

Российские дроны-камикадзе сыграли важную роль в уничтожении наступающих украинских войск, сообщает 19FortyFive.
В американском издании барражирующий боеприпас назвали массовым убийцей бронетехники ВСУ. Эти аппараты позволили российским военным эффективно оборонятся в условиях резко возросшей активности противника.
«Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, беспилотному летательному аппарату с максимальной дальностью полета 40 километров и временем автономной работы около 40 минут», — сказано в статье.
По мнению автора, «Ланцет», разработанный концерном «Калашников», сочетает в себе две важные особенности: смертоносность и простоту конструкции.