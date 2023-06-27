«Братья восстанут против братьев». Какое будущее предрекал России Распутин

Григорий Распутин — одна из самых таинственных фигур в истории России. Его влияние на императорскую семью, а также любовные похождения неоднократно оборачивались скандалами, которые грозили подорвать стабильность всей стране. Однако многие упускают из вида его завещание, содержавшее множество пророчеств о будущем России и всего мира. Оно хранилось в архивах КГБ на протяжении 80 лет, поскольку советское правительство не позволяло публиковать подобную информацию.
Уточним, что Распутин был убит группой заговорщиков в декабре 1916 года. До сих пор историки пытаются установить все обстоятельства смерти «царского друга». Однако некоторые факты серьезно выбиваются из привычной логики. Так, по словам секретаря Распутина, незадолго до своей гибели Григорий Ефимович приказал вызвать адвоката Аронсона, которому продиктовал «прощальное письмо». Только в 1921 году был опубликован текст этого послания.
В нем Распутин говорил, что уйдет из жизни раньше января 1917 года. Григорий Ефимович был уверен, что его смерть будет носить насильственный характер. Руку к этому преступлению приложат дворяне.
Такой исход запустит цепочку событий, которая приведет к гражданской войне, когда «братья восстанут против братьев». Распутин подчеркнул, что в ходе этого дворянское сословие перестанет существовать на четверть века.
«Если убийство совершили родственники, то ни один из твоей семьи, то есть детей и родных, не проживет дольше двух лет», — предостерегал Распутин последнего императора Николая Второго.
Вместе с этим старец предсказывал не только грядущую революцию и возникновение «новой империи» на обломках «старой». По его словам, она тоже не окажется долговечной и уйдет в историю, обнажив за собой жестокие межнациональные розни.
В завещании также говорится о тяжелой войне с Германией, которая закончится победой России. Провидец не исключал возможности начала исследования космоса и даже встречи человечества с инопланетными цивилизациями. Конец света старец назначил на 23 августа 2013 года. По мнению Распутина, в этот момент «огонь поглотит все живое на Земле, после чего все живое на планете умрет, и наступит могильная тишина».
Многие историки утверждают, что большинство документов, связанных с Григорием Распутиным, оказались фальсификациями. Так, Эдвард Радзинский в своей книге «Похищенное дело. Распутин» утверждает, что писатель Алексей Толстой использовал «царского провидца» в широкой пропагандистской кампании для укрепления советской власти.