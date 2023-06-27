«Братья восстанут против братьев». Какое будущее предрекал России Распутин

В завещании также говорится о тяжелой войне с Германией, которая закончится победой России. Провидец не исключал возможности начала исследования космоса и даже встречи человечества с инопланетными цивилизациями. Конец света старец назначил на 23 августа 2013 года. По мнению Распутина, в этот момент «огонь поглотит все живое на Земле, после чего все живое на планете умрет, и наступит могильная тишина».