Мировая стоимость пшеницы демонстрирует рекордный рост

Цены на пшеницу выросли до рекордного показателя в 7,7 доллара за бушель с февраля текущего года, свидетельствуют данные торгов Чикагской товарной биржи.
Максимальная стоимость составила 7,7 доллара за бушель, но позже снизилась до 7,5 доллара. В воскресенье, 25 июня, произошел ценовой скачок, после которого показатель продолжил рост.
По данным Bloomberg, такая тенденция может объясняться беспокойством участников рынка по поводу ситуации в России, которая является одним из самых крупных мировых поставщиков зерна.