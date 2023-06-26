Политолог Кедми: США склонят Украину к переговорам после окончания боевого потенциала ВСУ

Эксперт уверен, что американские власти выжидают момента, когда большая часть украинской армии будет уничтожена. Соответствующий вывод аналитик сделал, исходя из контрнаступления ВСУ и поведения Запада. По мнению Кедми, ударная операция Киева пошла не по плану, однако страны Североатлантического альянса и США будут всячески снимать с себя ответственность громкими заявлениями об отказе принимать участие в боевых действиях.