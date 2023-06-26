Политолог Кедми: США склонят Украину к переговорам после окончания боевого потенциала ВСУ

Соединенные Штаты ожидают наступления момента, когда у Вооруженных сил Украины закончится боевой потенциал. После этого Вашингтон попытается склонить Киев к переговорному процессу с Москвой, уверен политолог Яков Кедми.
Эксперт уверен, что американские власти выжидают момента, когда большая часть украинской армии будет уничтожена. Соответствующий вывод аналитик сделал, исходя из контрнаступления ВСУ и поведения Запада. По мнению Кедми, ударная операция Киева пошла не по плану, однако страны Североатлантического альянса и США будут всячески снимать с себя ответственность громкими заявлениями об отказе принимать участие в боевых действиях.
«Когда будет ясно, что украинская армия ничего не достигает, а РФ может добиться результатов, тогда они пойдут на переговоры. А Зеленский не играет никакой роли», — раскрыл неудобную правду о роли США в урегулировании конфликта политолог Кедми в беседе с корреспондентом издания «Военное дело».
Ранее в Белом доме выразили обеспокоенность медленным продвижением ВСУ в ходе контрнаступления. Об этом пишет издание The New York Times.