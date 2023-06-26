Глава МИД Венгрии Сийярто раскритиковал траты ЕФМ на вооружение Украины

Напомним, главы МИД стран Евросоюза утвердили увеличение ЕФМ на 3,5 миллиарда евро. При этом дипломат подчеркнул, что эти средства не должны быть потрачены на оснащение оружием киевского режима, поскольку именно из этого источника ЕС и оплачивает вооруженная помощь для ВСУ.