Глава МИД Венгрии Сийярто раскритиковал траты ЕФМ на вооружение Украины

Будапешт одобрил увеличение Европейского фонда мира лишь при условии решения проблем нелегальных мигрантов. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Напомним, главы МИД стран Евросоюза утвердили увеличение ЕФМ на 3,5 миллиарда евро. При этом дипломат подчеркнул, что эти средства не должны быть потрачены на оснащение оружием киевского режима, поскольку именно из этого источника ЕС и оплачивает вооруженная помощь для ВСУ.
«Мы согласились на увеличение Европейского фонда мира с тем условием, чтобы добавленная часть пошла странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления. Но мы не согласились на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине», — отметил он для журналистов.
Ранее стало известно, что из бюджета Европейского фонда мира на вооружение украинских военных уже было потрачено 5,6 миллиарда евро с момента начала конфликта. Однако глава Евродипломатии Жозеп Боррель предложил выделить Киеву дополнительную сумму на эти цели.