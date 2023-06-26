Пушков: Байден бросил «бомбу» во взаимоотношения США и Китая

Судя по тому, как Госдепартамент США поспешил решительно и без экивоков оправдать оскорбительные слова президента страны Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, можно сделать вывод, что именно такова официальная позиция Америки. И отказываться от нее в Соединенных Штатах никто не собирается.
Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор, глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с СМИ Алексей Пушков.
Напомним, ранее, президент США Джо Байден, комментируя инцидент с китайским метеозондом, который минувшей весной в течение нескольких дней свободно перемещался в американском воздушном пространстве, пока не был сбит силами ВВС США, назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
Это произошло на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен побывал с визитом в Пекине и провел 35-минутную встречу с китайским лидером. Не успели в Госдепе США сообщить о дипломатическом успехе Блинкена, как МИД КНР уже выступил с протестом в связи со скандальным заявлением Джо Байдена.
«США от своего не отступаются: стараясь заделать гигантскую дыру в отношениях с Пекином, которую проделал Байден, назвав главу Китая "диктатором", Госдеп публично однозначно [поддержал] президента США. Без экивоков и попыток оправдать его слова и нанесенное оскорбление. Как заявил Блинкен, такова позиция США, и отказываться они от нее не намерены», – отметил по поводу произошедшего Пушков.
По словам сенатора, важно понимать, что все эти события являются частью борьбы, которую США ведут за мировое первенство.
«То, что некоторые посчитали старческой оговоркой или "slip of the tongue", как говорят в Америке, переведено в разряд государственной политики: США оставляют за собой право давать любые характеристики лидерам других государств – независимо от их веса, исходя из собственных идеологических критериев», – подчеркнул Пушков.
Таким образом, по его словам, США бросают Китаю очередной вызов, который можно сравнить со скандальным визитом на Тайвань спикера Палаты представителей Сената США Нэнси Пелоси. И в Пекине этому вряд ли обрадуются.
А значит взаимоотношения Китая и США ждут очередные потрясения. Хотя Госдеп, действуя по дипломатическим и другим закрытым каналам, пытается попутно сгладить ущерб от бомбы, которую в американо-китайские отношения ранее бросил Джо Байден, и которая уже взорвалась, заключает сенатор.