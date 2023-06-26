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Пушков: Байден бросил «бомбу» во взаимоотношения США и Китая

Европа и США
Пушков: Байден бросил «бомбу» во взаимоотношения США и Китая

Судя по тому, как Госдепартамент США поспешил решительно и без экивоков оправдать оскорбительные слова президента страны Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, можно сделать вывод, что именно такова официальная позиция Америки. И отказываться от нее в Соединенных Штатах никто не собирается.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор, глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с СМИ Алексей Пушков.

Напомним, ранее, президент США Джо Байден, комментируя инцидент с китайским метеозондом, который минувшей весной в течение нескольких дней свободно перемещался в американском воздушном пространстве, пока не был сбит силами ВВС США, назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

Это произошло на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен побывал с визитом в Пекине и провел 35-минутную встречу с китайским лидером. Не успели в Госдепе США сообщить о дипломатическом успехе Блинкена, как МИД КНР уже выступил с протестом в связи со скандальным заявлением Джо Байдена.

Пушков: Байден бросил «бомбу» во взаимоотношения США и Китая
«США от своего не отступаются: стараясь заделать гигантскую дыру в отношениях с Пекином, которую проделал Байден, назвав главу Китая "диктатором", Госдеп публично однозначно [поддержал] президента США. Без экивоков и попыток оправдать его слова и нанесенное оскорбление. Как заявил Блинкен, такова позиция США, и отказываться они от нее не намерены», – отметил по поводу произошедшего Пушков.

По словам сенатора, важно понимать, что все эти события являются частью борьбы, которую США ведут за мировое первенство.

Пушков: Байден бросил «бомбу» во взаимоотношения США и Китая
«То, что некоторые посчитали старческой оговоркой или "slip of the tongue", как говорят в Америке, переведено в разряд государственной политики: США оставляют за собой право давать любые характеристики лидерам других государств – независимо от их веса, исходя из собственных идеологических критериев», – подчеркнул Пушков.

Таким образом, по его словам, США бросают Китаю очередной вызов, который можно сравнить со скандальным визитом на Тайвань спикера Палаты представителей Сената США Нэнси Пелоси. И в Пекине этому вряд ли обрадуются.

А значит взаимоотношения Китая и США ждут очередные потрясения. Хотя Госдеп, действуя по дипломатическим и другим закрытым каналам, пытается попутно сгладить ущерб от бомбы, которую в американо-китайские отношения ранее бросил Джо Байден, и которая уже взорвалась, заключает сенатор.

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