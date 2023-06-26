Пушков: Байден бросил «бомбу» во взаимоотношения США и Китая

Это произошло на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен побывал с визитом в Пекине и провел 35-минутную встречу с китайским лидером. Не успели в Госдепе США сообщить о дипломатическом успехе Блинкена, как МИД КНР уже выступил с протестом в связи со скандальным заявлением Джо Байдена.