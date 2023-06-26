Сборную Украины уличили в нарушении регламента молодежного Евро-2023

Сборная Украины попала в скандал на чемпионате Европы по футболу среди молодежных команд (U21). Во время матча с Хорватией от украинской стороны на поле вышли два игрока, которые не имели права на участие в Евро.
Согласно правилам молодежного чемпионата Европы, принять участие в игре могут футболисты молодежного и взрослого уровня, но при условии, что между матчами, в которых были задействованы игроки, будет два полных календарных дня перерыва.
Противостояние сборной Украины в основном составе завершилось вечером 19 июня, а игра молодежки с соперниками из Хорватии началась меньше чем через 48 часов, пишет «Чемпионат». Украину уличили в нарушении регламента, что и стало причиной начавшегося скандала.
Напомним, матч между молодежными сборными завершился со счетом 2:0 в пользу украинцев.