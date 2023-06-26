Премьер Греции Мицотакис назначил новых членов своего правительства

Стал известен обновленный состав греческого кабинета министров. Решение о назначении принимал руководитель местного правительства Кириакос Мицотакис.
В частности, новым главой внешнеполитического ведомства Греции стал Йоргос Герапетритис. При этом бывший руководитель МИД Никос Дендиас теперь будет исполнять обязанности министра национальной обороны государства. Соответствующие сведения озвучил новый официальный представитель кабмина Павлос Маринакис в рамках брифинга.
Ранее сообщалось, что Греции самой нужно вооружение, поэтому она не хочет отдавать его киевскому режиму. Об этом рассказал телеканал «360».