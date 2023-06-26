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NYT: российские мины и «Аллигаторы» разрушили надежды ВСУ на эффективное наступление

Армия
NYT: российские мины и «Аллигаторы» разрушили надежды ВСУ на эффективное наступление

Реальные возможности украинской армии оказались недостаточными, чтобы успешно воплотить в жизнь наступательные планы Киева, сообщает The New York Times.

Аналитики американского издания заметили, что авантюра ВСУ, на которую возлагалось так много надежд, превратилась в кровопролитный и изнурительный поход.

Украинские солдаты в комментарии журналистам признались, что всему виной минные поля, которые ВС РФ установили вдоль линии боевого соприкосновения.

«Они окопались, они поставили мины, они готовы», — сказал военнослужащий.

Мины значительно замедляют продвижение украинской бронетехники, и тогда в дело вступают вертолеты Ка-52 «Аллигатор», беспощадно уничтожая наступающие силы ВСУ.

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