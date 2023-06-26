NYT: российские мины и «Аллигаторы» разрушили надежды ВСУ на эффективное наступление

Реальные возможности украинской армии оказались недостаточными, чтобы успешно воплотить в жизнь наступательные планы Киева, сообщает The New York Times.
Аналитики американского издания заметили, что авантюра ВСУ, на которую возлагалось так много надежд, превратилась в кровопролитный и изнурительный поход.
Украинские солдаты в комментарии журналистам признались, что всему виной минные поля, которые ВС РФ установили вдоль линии боевого соприкосновения.
«Они окопались, они поставили мины, они готовы», — сказал военнослужащий.
Мины значительно замедляют продвижение украинской бронетехники, и тогда в дело вступают вертолеты Ка-52 «Аллигатор», беспощадно уничтожая наступающие силы ВСУ.