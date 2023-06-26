Певица Светлана Лобода едва не лишила зрения поклонницу в Днепре

Знаменитость опубликовала в социальных сетях видеозапись, сделанную во время встречи с поклонниками в Днепре. На кадрах этого ролика видно, как Лобода, двигаясь вдоль фанатов с вытянутой в их направлении рукой, проводит пальцами по глазам одной из зрительниц. Судя по выражению лица последней и ее зажмуренным глазам, «выпад» артистки пришелся прямо в «цель».