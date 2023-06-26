Певица Светлана Лобода едва не лишила зрения поклонницу в Днепре

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода продолжает встречаться с поклонниками на Украине. И уже второе такое мероприятие не обходится без конфуза. На этот раз исполнительница хита «Родной» едва не лишила зрения пришедшую на встречу с ней женщину.
Знаменитость опубликовала в социальных сетях видеозапись, сделанную во время встречи с поклонниками в Днепре. На кадрах этого ролика видно, как Лобода, двигаясь вдоль фанатов с вытянутой в их направлении рукой, проводит пальцами по глазам одной из зрительниц. Судя по выражению лица последней и ее зажмуренным глазам, «выпад» артистки пришелся прямо в «цель».
Ранее Лобода посетила Харьков, где набросилась с неуместными вопросами на местную жительницу. Негодование звезды вызвал протест харьковчанки против ее выступлений в городе.
Напомним, что Лобода после начала спецоперации в защиту Донбасса отвернулась от России, где долгое время строила карьеру. Поклонники отплатили ей той же монетой и призвали не возвращаться на сцену в стране.
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