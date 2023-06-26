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Боррель призвал Евросоюз создать стратегию на случай «нестабильности» в России

Политика
Боррель призвал Евросоюз создать стратегию на случай «нестабильности» в России

Брюсселю следует задуматься о разработке новой стратегии на случай «нестабильности» в России. Такое предложение сделал представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Выступая по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, дипломат подчеркнул, что начать нужно с анализа возможных сценариев.

«Подготовка стратегии по такой ситуации занимает время. Мы будем работать над этим», — добавил Боррель.

Ранее о событиях в России 24 июня высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, произошедшее является внутренним делом страны.

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