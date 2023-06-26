Боррель призвал Евросоюз создать стратегию на случай «нестабильности» в России

Брюсселю следует задуматься о разработке новой стратегии на случай «нестабильности» в России. Такое предложение сделал представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Выступая по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, дипломат подчеркнул, что начать нужно с анализа возможных сценариев.
«Подготовка стратегии по такой ситуации занимает время. Мы будем работать над этим», — добавил Боррель.
Ранее о событиях в России 24 июня высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, произошедшее является внутренним делом страны.