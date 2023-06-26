МИД России обвинил Запад в использовании Украины в качестве плацдарма для борьбы с Москвой

Российское внешнеполитическое ведомство обвинило коллективный Запад в использовании Украины в качестве плацдарма для борьбы с официальной Москвой.
По данным министерства иностранных дел, украинское государство превратилось в новую террористическую ячейку по вине западных кураторов.
«Коллегия (МИД. — Прим. ред.) отметила, что современные международные отношения характеризуются высоким уровнем конфликтности, в центре которой находится "гибридная" война, развязанная "коллективным Западом" против России», — отметили в МИД.
Ранее сообщалось, что ряд западных лидеров призвал президента Украины Владимира Зеленского поумерить пыл и задуматься о возобновлении переговорного процесса с Москвой.