«Прикрыться демократией, как фиговым листком». Европа ставит работу журналистов под удар

С теми политиками и чиновниками, которые устраивают «сливы» информации в прессу, власти ЕС будут обходиться еще более жестко. Тех функционеров, кто попытается и дальше делиться «неправильной» информацией с прессой, будут безжалостно увольнять — чтобы остальным было неповадно, заключил Игорь Друзь.