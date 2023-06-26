«Прикрыться демократией, как фиговым листком». Европа ставит работу журналистов под удар

Накануне Евросовет согласился снизить уровень защиты, предоставляемой журналистам от правительственной слежки и шпионского ПО. Новые поправки в закон о свободе СМИ разрешают следить за журналистами «в целях защиты нацбезопасности». Как считает политолог Игорь Друзь, на подходе — публичные расправы с неугодными журналистами в Европе.
Согласно «Европейскому акту о свободе СМИ», странам ЕС запрещается слежка за журналистами и их семьями, а также использование шпионского ПО для атаки на устройства журналистов. Но в новой редакции указано — за исключением случаев «необходимости в общественном интересе» или «по соображениям национальной безопасности».
Измененная версия документа Совета увеличивает количество обстоятельств, при которых шпионское ПО может быть использовано против журналистов.
60 европейских НКО уже выразили недовольство тем, что практическим эффектом поправки будет лишение возможности Суда Евросоюза выносить решения против стран ЕС, если европейские правительства будут обвинены во взломе телефонов или компьютеров журналистов. В их открытом письме приводится свидетельство венгерского журналиста Шабольца Паньи, чей телефон был заражен шпионским ПО Pegasus.
Паньи утверждал, правительство Венгрии уже преследует журналистов под «ложным и расплывчатым предлогом» соображений нацбезопасности. Общественники требуют включить в документ обязательное предварительное разрешение независимого суда перед тем, как государства-члены ЕС начнут преследовать журналистов. Против этой инициативы уже выступили правительства Польши и Венгрии.
Как сообщил «Политике Сегодня» аналитик Игорь Друзь, тем самым Европейский союз сделал очередной широкий шаг в направлении тоталитаризма.
«Это в очередной раз демонстрирует, что европейские режимы только прикрываются демократией, как фиговым листком. На самом же деле никакой демократией там уже давно и не пахнет. В Европе идет жесткое подавление всяческого инакомыслия, периодически фиксируются покушения на тех журналистов, которые хотят слишком много знать. Как правило, с непокорными и инакомыслящими поступают просто — их негласно лишают элементарных прав, профессии, и сбрасывают на социальное дно. Теперь же, с санкции Евросовета, еще и будет усилена слежка за представителями масс-медиа», — указал Друзь.
В целом, это типичные признаки диктатуры и тоталитарных режимов, только они действуют несколько другими методами, чем классические автократии, указал он.
«Так, европейские чиновники и СМИ не то чтобы скрывают абсолютно всю невыгодную для себя информацию о спецоперации РФ на Украине. Но они стараются максимально "забить" ее источниками "информационного шума". Правда в европейских СМИ иногда пробивается — но, во-первых, в не самых популярных СМИ, а в каких-нибудь блогах или подкастах. И, во-вторых, ее сразу же стараются "замылить", и рядовому потребителю очень непросто разобраться в этих потоках информационного шлака, чтобы извлечь хотя бы крупицу реальной информации», — говорит аналитик.
С теми журналистами и их источниками, которые попытаются и далее доносить до европейцев «неправильную» информацию, власти будут разбираться максимально жестко, считает Друзь.
С теми политиками и чиновниками, которые устраивают «сливы» информации в прессу, власти ЕС будут обходиться еще более жестко. Тех функционеров, кто попытается и дальше делиться «неправильной» информацией с прессой, будут безжалостно увольнять — чтобы остальным было неповадно, заключил Игорь Друзь.
Напомним, как сообщила накануне Financial Times, чиновники ФРГ выступили против планов Евросоюза использовать замороженные активы российского ЦБ для восстановления Украины. По их мнению, план по использованию замороженных российских активов не получит достаточной поддержки из-за слишком высоких юридических рисков.