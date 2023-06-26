«Серьезнейшие проблемы с безопасностью в стране»: Пригожин раскрыл важный итог «Марша справедливости»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на главные вопросы о «Марше справедливости», который прошел в ночь на 24 июня. Он рассказал о причинах и ходе этого события, а также объяснил, какие проблемы оно вскрыло.
Пригожин подчеркнул, что на сегодняшний день ЧВК «Вагнер» является самым опытным и боеспособным подразделением в России. Несмотря на это, 1 июля 2023 года оно должно было прекратить свое существование в результате «интриг и непродуманных решений». Данная информация была доведена до бойцов. По словам основателя «оркестра», почти никто из них не согласился подписывать контракт с Министерством обороны России.
«Все доводы, которые были для того, чтобы сохранить ЧВК "Вагнер" в целости и сохранности, были использованы. Но ни один не был реализован», — говорит Пригожин на аудиозаписи, опубликованной его пресс-службой.
Пригожин отметил, что 30 июня «оркестр» планировал отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы публично передать технику около штаба СВО. Несмотря на это, по ним был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли около 30 бойцов ЧВК «Вагнер».
«Это послужило триггером того, что незамедлительно совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться немедленно», — объяснил основатель «оркестра».
За время «Марша справедливости» ЧВК «Вагнер» прошла 780 километров, не дойдя 200 километров до Москвы. Это событие вскрыло несколько важных проблем, имеющихся в России.
«Серьезнейшие проблемы с безопасностью по всей территории страны. Мы блокировали все воинские части, аэродромы, которые находились у нас на пути. За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 22 года до Киева, и от этой же точки до Ужгорода», — подчеркнул Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» также подробно объяснил причины остановки бойцов в 200 километрах от Москвы. На данное решение повлияли два важнейших фактора. Первый из них заключался в нежелании «оркестра» проливать русскую кровь.
«Второй фактор – мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции», — заявил Пригожин.
Подытоживая, Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» показала «мастер-класс». По его словам, именно так должно было выглядеть продвижение российских войск 24 февраля 2022 года.