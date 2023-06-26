«Серьезнейшие проблемы с безопасностью в стране»: Пригожин раскрыл важный итог «Марша справедливости»

Пригожин подчеркнул, что на сегодняшний день ЧВК «Вагнер» является самым опытным и боеспособным подразделением в России. Несмотря на это, 1 июля 2023 года оно должно было прекратить свое существование в результате «интриг и непродуманных решений». Данная информация была доведена до бойцов. По словам основателя «оркестра», почти никто из них не согласился подписывать контракт с Министерством обороны России.