При этом Tina Jennings вы сказала мнение, что ни о каких «особых отношениях» между Великобританией и Соединенными Штатами не может быть и речи, так как Лондон не может добиться от Вашингтона даже заключения торговой сделки. Поэтому всем в Соединенном Королевстве давно пора признать, что Соединенные Штаты не являются для них другом.