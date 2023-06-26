«Опасный идиот». Британцы обиделись на Байдена за отказ назначить Уоллеса генсеком НАТО

Читателей британской газеты The Telegraph возмутило сообщение о том, что Вашингтон отказался подержать кандидатуру Бена Уоллеса – нынешнего министра обороны Соединенного Королевства – на пост генерального секретаря западного военного блока НАТО. Соотечественники отвергнутого кандидата обиделись и задались вопросом: не выйти ли Лондону из состава Альянса?
Перевод материала The Telegraph, а также комментариев, которые на сайте газеты оставили читатели, на русский язык приводит информационный портал «ИноСМИ».
Авторы статьи, в частности, сообщают, что именно британский министр обороны Бен Уоллес считался фаворитом в гонке за право стать преемником Йенса Столтенберга во главе Североатлантического Альянса.
Однако в минувшую среду сам Уоллес сообщил журналистам, что его мечтам возглавить НАТО «сбыться не суждено». При этом сторонники британского министра добавили, что его кандидатуру не подержал сам американский президент Джо Байден.
«По идее, мы — их ближайшие союзники. И вот как с нами обращаются. Уж как есть, но для британо-американских отношений это плохо. Они оказали Великобритании медвежью услугу, предпочтя эту датчанку», – сообщил журналистам источник в британском правительстве.
Ранее западные СМИ сообщали, что в Вашингтоне изначально благоволили к датскому кандидату на пост генсека НАТО – Метте Фредриксон – социалистке, которая на данный момент возглавляет правительство Дании. Но после визита Фредериксен в Вашингтон в начале июня Белый дом якобы изменил свое отношение к ней.
Теперь, по мнению экспертов, велика вероятность того, что Солтенберг, который в сентябре 2023 года должен был покинуть пост генсека НАТО, повременит с отставкой и уйдет на пенсию в лучшем случае через год.
Британские читатели живо откликнулись на данную публикацию и оставили под ней большое количество возмущенных комментариев.
«Империи больше нет, а нас ждет геополитический упадок. Зачем США "особые отношения" с Великобританией? США — флюгер и друг лишь до первой беды. Нам нужно заботиться о себе, а не ублажать какого-то дряхлого ирландца [президента США Джо Байдена]», – написал Philip Johnson.
При этом Tina Jennings вы сказала мнение, что ни о каких «особых отношениях» между Великобританией и Соединенными Штатами не может быть и речи, так как Лондон не может добиться от Вашингтона даже заключения торговой сделки. Поэтому всем в Соединенном Королевстве давно пора признать, что Соединенные Штаты не являются для них другом.
«Американец на проводе. Извиняюсь за Байдена. У него к вам, ребята, иррациональная неприязнь. Все это жалко и мелочно. А ведь Уоллес мог бы стать прекрасным генсеком!» – пишет Lawrence Gerst.
«Мы же прекрасно знаем, что: 1) Байден — левак и не в ладах с тори 2) ирландский националист и презирает британцев. Почему это вас удивляет?» – интересуется James Sadler.
«Этот старый хрыч небось и не разбирает, который из них Уоллес», – предположил Bob Bayliss.
«Коррупционер, шовинист и маразматик. Или это чересчур хвалебно?» – категорично высказалась Inna Café.
«Он и жену-то небось не узнает. Если вообще еще понимает, где он находится», – отмечает Mark F Nowland.
«Байден — идиот, но идиот опасный», – предупреждает Oonagh Kolek.
«Может, пора выйти из НАТО на пару лет? Пусть для разнообразия Франция и Германия тянут этот воз», – предлагает Daniel McGrath.
При этом некто EU Slayer пишет, что Соединенные Штаты под властью демократов перестали быть Британии друзьями и Лондон должен в ответ закрыть американские военные базы на территории своей страны, как в 1960-е годы сделал французский президент Шарль де Голль.
А GA White высказывает мнение, что Белым домом движет гордыня. И Соединенные Штаты, которые переживают упадок и сами ускоряют свое падение, по мнению комментатора, очень скоро останутся в полном одиночестве, если продолжат так же разбрасываться друзьями.