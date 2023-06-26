«Слабое место». Новая Зеландия злит Запад налаживанием отношений с Китаем

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс не считает председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором» как президент США Джозеф Байден. Об этом сообщили журналисты британского издания The Guardian.
По его словам, сложившаяся в Китае политическая система является «делом китайского народа». На провокационный вопрос западных журналистов, имеет ли китайский народ право голоса в своей стране, политик заметил, что только сами китайцы могут ответить на это.
«Если бы они хотели изменить свою систему правления, тогда это было бы их делом», — прокомментировал он.
Обозреватели заметили, что данные слова прозвучали незадолго до визита Хипкинса в КНР в составе торговой делегации, а также перед предстоящей встречей с китайским лидером. Премьер-министр подчеркнул особую важность этих переговоров для будущего своей страны.
«Китай представляет почти четверть всего нашего экспорта, он был нашим вторым по величине источником туристов до пандемии и важным источником иностранных студентов, поэтому это важная часть нашего экономического развития», — заметил он.
На фоне ухудшающихся отношений между Западном и Китаем, уточнили эксперты, такое мягкое отношение к Пекину «бросает тень» на Веллингтон. Правительство Канады в отчете для разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, называет последнюю «слабым местом» для всей структуры. Кроме того, бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подверглась нападкам со стороны членов британского парламента за геополитические игры на стороне Китая.
В свою очередь Хипкинс отметил, что Новая Зеландия наиболее последовательна в международных делах и не будет «закрывать глаза» на существующие проблемы.
«Это означает, что там, где у нас есть проблемы с правами человека, мы будем поднимать их. Если у нас есть опасения по поводу торговли или любых других вопросов внешней политики, мы их поднимем», — сказал он.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как разведывательная база КНР на Кубе напугала администрацию Белого дома.