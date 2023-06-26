«Слабое место». Новая Зеландия злит Запад налаживанием отношений с Китаем

На фоне ухудшающихся отношений между Западном и Китаем, уточнили эксперты, такое мягкое отношение к Пекину «бросает тень» на Веллингтон. Правительство Канады в отчете для разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, называет последнюю «слабым местом» для всей структуры. Кроме того, бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подверглась нападкам со стороны членов британского парламента за геополитические игры на стороне Китая.