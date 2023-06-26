Устроивший дебош во время авиаперелета глава Росмолодежи Красноруцкий покинул пост

Глава Росмолодежи Павел Красноруцкий, который стал зачинщиком скандала во время авиарейса Ханты-Мансийск — Москва, покинул пост главы организации.
По его словам, это было его личной позицией и инициативой. Решение о досрочном сложении полномочий Красноруцкий принял на внеочередном съезде РСМ.
«Считаю, что организация достигла высокого уровня развития, и за эти годы сформировалась сильная команда», — написал он в социальных сетях.
Протоколы о хулиганстве и появлении в общественном месте в нетрезвом виде на Красноруцкого составили еще 17 июня. Экипаж самолета сдал его полицейским после того, как тот выпил виски, пообещал «отправить на войну» бортпроводника и едва не подрался с другим пассажиром.