Устроивший дебош во время авиаперелета глава Росмолодежи Красноруцкий покинул пост

Протоколы о хулиганстве и появлении в общественном месте в нетрезвом виде на Красноруцкого составили еще 17 июня. Экипаж самолета сдал его полицейским после того, как тот выпил виски, пообещал «отправить на войну» бортпроводника и едва не подрался с другим пассажиром.