С Новым Годом!

Устроивший дебош во время авиаперелета глава Росмолодежи Красноруцкий покинул пост

Общество
Устроивший дебош во время авиаперелета глава Росмолодежи Красноруцкий покинул пост

Глава Росмолодежи Павел Красноруцкий, который стал зачинщиком скандала во время авиарейса Ханты-Мансийск — Москва, покинул пост главы организации.

По его словам, это было его личной позицией и инициативой. Решение о досрочном сложении полномочий Красноруцкий принял на внеочередном съезде РСМ.

«Считаю, что организация достигла высокого уровня развития, и за эти годы сформировалась сильная команда», — написал он в социальных сетях.

Протоколы о хулиганстве и появлении в общественном месте в нетрезвом виде на Красноруцкого составили еще 17 июня. Экипаж самолета сдал его полицейским после того, как тот выпил виски, пообещал «отправить на войну» бортпроводника и едва не подрался с другим пассажиром.

#Павел Красноруцкий #росмолодежь #увольнение