Геополитические амбиции Соединенных Штатов привели НАТО к катастрофе, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
По его словам, когда президент США Джо Байден рассуждает о сплоченности Североатлантического альянса, он либо не видит реальной картины, либо откровенно лжет.
Как подчеркнул Барака, в действительности НАТО переживает серьезный кризис единства, ставший следствием антироссийской кампании Вашингтона.
«За кулисами некоторые члены Альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России», — отметил он.
Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО проведут во вторник, 27 июня, встречу в Нидерландах, где будет обсуждаться ситуация на Украине.