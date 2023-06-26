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Американский политик Барака: западные лидеры тайно обсуждают крах НАТО из-за конфликта с Россией

Армия
Американский политик Барака: западные лидеры тайно обсуждают крах НАТО из-за конфликта с Россией

Геополитические амбиции Соединенных Штатов привели НАТО к катастрофе, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

По его словам, когда президент США Джо Байден рассуждает о сплоченности Североатлантического альянса, он либо не видит реальной картины, либо откровенно лжет.

Как подчеркнул Барака, в действительности НАТО переживает серьезный кризис единства, ставший следствием антироссийской кампании Вашингтона.

«За кулисами некоторые члены Альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России», — отметил он.

Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО проведут во вторник, 27 июня, встречу в Нидерландах, где будет обсуждаться ситуация на Украине.

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