«Американская авантюра». США намерены взять под контроль карабахский вопрос

Для Еревана есть три принципиальных пункта в будущем мирном соглашении с Азербайджаном. Как заявил вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян, армянская сторона ожидает прогресса от переговоров при посредничестве США, однако при наличии определенных договоренностей до сих пор остаются разногласия по основным вопросам.
«Позиция Армении заключается в том, что мы хотим иметь такой текст мирного договора, который отвечал бы нашим интересам, и который можно было бы подписать», — передает слова Рубиняна армянское информационное агентство «Арменпресс».
Речь идет о фиксации конкретной карты, взятой в основу признания Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга, решении проблемы прав и безопасности населения в Карабахе, а также внедрении института гарантий выполнения договора.
Еще одна попытка
Следующий раунд переговоров начнется во вторник, 26 июня, в США (по разным данным — 27 июня). Накануне сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уже вылетел в Вашингтон на встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Изначально беседа должна была состояться 12 июня, однако по просьбе Баку ее перенесли.
Последние переговорные месяцы оказались весьма насыщенны: помимо дискуссий между представителями разных уровней, 25 мая в Москве прошла трехсторонняя встреча лидеров России Владимира Путина, Армении Никола Пашиняна и Азербайджана Ильхама Алиева, на которой армянский премьер решил устроить публичный скандал из-за одного слова.
По итогам встречи в Вашингтоне (с 1 по 4 мая) Ереван и Баку распространили заявления, в которых говорилось про «достижение прогресса во взаимопонимании по некоторым пунктам договора». В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об «ощутимости» процесса достижения «прочного» соглашения и заверил, что страны близки к заключению мира.
«Соединенные Штаты продолжат помогать нашим друзьям пересечь финишную черту. Я думаю, что мы очень близки к этому», — говорил тогда Блинкен.
Нужно ли посредничество США?
На выступление Блинкена обратила внимание и азербайджанский политолог Назакет Мамедова. В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт подчеркнула, что за якобы благими намерениями США стоит желание создать альтернативную и противоположную московским переговорам платформу, а также добиться отказа южно-кавказских республик от российского посредничества.
«Но господин госсекретарь "забыл" отметить, что этот значительный прогресс был достигнут исключительно благодаря дипломатическим усилиям России», — подчеркнула собеседница издания.
Мамедова считает, что соглашение по американскому мирному плану абсолютно «не имеет никакой нужды», поскольку и Армению, и Азербайджан, по словам политолога, устраивает российское посредничество. На этом фоне эксперт усомнилась в том, что Вашингтон сможет достичь своей цели дискредитировать РФ в качестве страны-миротворца, а со временем и «отстранить» из региона.
«Мирный план России <...> основан на справедливой исторической, юридической почве, одновременно учтены сегодняшние геополитические реальности в регионе и мире в целом, — рассуждает эксперт. — Думаю, что США не удастся привлечь стороны в свою авантюру».
По мнению политолога, в мирном соглашении России «четко обозначены» основные вопросы, которые стали «яблоком раздора» между Азербайджаном и Арменией. Тем временем Вашингтон, руководствуясь собственными интересами, старается «как можно дольше затягивать» урегулирование Карабахского конфликта при российском посредничестве, однако американская инициатива, как подвела итог Мамедова, «долго не продержится».
Ранее появилась информация, что США допускают угрозы провести контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе в случае отказа представителей непризнанной республики встретиться с делегатами из Баку. Как отреагировала российская сторона на попытку Вашингтона навязать свое посредничество — читайте в нашей статье.