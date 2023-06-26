«Американская авантюра». США намерены взять под контроль карабахский вопрос

По итогам встречи в Вашингтоне (с 1 по 4 мая) Ереван и Баку распространили заявления, в которых говорилось про «достижение прогресса во взаимопонимании по некоторым пунктам договора». В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об «ощутимости» процесса достижения «прочного» соглашения и заверил, что страны близки к заключению мира.