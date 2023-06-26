Кабмин РФ выделил дополнительные 1,5 миллиарда рублей на бесплатные лекарства и лечебное питание для льготников

Правительство России выделило дополнительные 1,5 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специальное питание для граждан из категории льготников.
В данный перечень входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, а также пострадавшие в результате чернобыльской катастрофы. В каждом конкретном случае потребность в медикаментах определяет лечащий врач, пишет «Москва.ру».
О важности своевременного обеспечения лекарствами таких россиян ранее уже говорил президент страны Владимир Путин. Всего на эти цели в федеральном бюджете на 2023 год было предусмотрено более 48 миллиардов.