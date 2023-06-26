Глава Крыма Аксенов: всех пособников украинских спецслужб ждет наказание

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил пособников киевских спецслужб о последствиях их действий. По словам политического деятеля, их всех ждет наказание.
Соответствующее заявление Аксенов сделал в личном Telegram-канале. Также политик поблагодарил правоохранителей и Федеральную службу безопасности за задержание двух жителей Ялты, помогавших киевскому режиму совершать противоправные действия против официальной Москвы.
«Все пособники врага должны знать, что уйти от заслуженного наказания не удастся никому», — подчеркнул глава Крыма.
Ранее телеканал «360» писал, что НАТО может заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирное соглашение с Россией. Об этом заявил журналист CNN Ник Пэтон Уолш.