Как пишут польские СМИ, власти страны активно используют русофобскую риторику, чтобы отвлечь внимание сограждан от перманентного экономического кризиса. Как сообщил «Политике Сегодня» российский эксперт Богдан Безпалько, вторая цель оболванивания сограждан Варшавой — это подготовка к осенним выборам.
Как сообщила обозреватель Ханна Крамер на страницах издания Niezależny Dziennik Polityczny, причиной падения уровня жизни в Польше стала бесконечная военная и финансовая помощь Украине.
«У большинства жителей страны только один вопрос: почему все больше статей в наших СМИ говорят об "ужасающей, умирающей России?" Ответ прост: Москва мешает лидеру консерваторов Ярославу Качиньскому, и не дает ему спокойно продолжать навязывать свою пропаганду полякам», — отметила Крамер.
Она пояснила, что благодаря политике правящей партии «Право и справедливость», Польша входит в число стран, оказывающих наибольшую поддержку Украине. Эта статья расходов Варшавы превышает 1% ВВП, составляя более 30 миллиардов злотых (примерно 7,5 млрд долларов), а по оценкам зарубежных экспертов — вдвое больше. Кроме того, на территории Польши сейчас находится более полутора миллионов украинских беженцев, из которых только 35% собираются возвращаться на родину после окончания боевых действий.
Автор добавила, что украинцы живут в Польше в «тепличных условиях», а сами поляки страдают от этого, поскольку власти сокращают расходы на социальные пособия и тратят больше денег на беженцев. Политики во главе с Качиньским нашли виновника всех проблем Польши в лице России, но истинная причина кроется в их глупости, отметила Крамер.
Ранее замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что Варшава начала работу над 12-м пакетом экономических ограничений в отношении РФ. По его словам, «независимо от удовлетворенности 11-м пакетом санкций», нужно продолжать оказывать давление на Россию.
Как сообщил «Политике Сегодня» политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, всплеск русофобии в Польше объясняется в первую очередь предстоящими выборами.
«Поляки в лице своих элит отчаянно хотят восстановить Речь Посполитую — но только не в виде единого государства, а в виде конфедерации, некого союза государств, где Польша будет главенствующим членом. По мысли варшавских политиков, в эту конфедерацию должны войти Украина, Белоруссия и страны Прибалтики», — указал аналитик.
Что касается простых поляков, то со стороны власти видно желание убедить их в том, что деньги и ресурсы на Украину нужно тратить и дальше, считает он.
«Главный мотив — это парламентские выборы, которые предстоят стране осенью. И вполне естественно, что лидеры правящей партии выбрали в качестве ключевого тренда русофобию и противостояние с Россией. Теперь они вовсю разводят истерию и конфронтацию, в провластных СМИ стоит русофобский вой. А в рамках этого тренда они могут втюхивать избирателям все, что угодно — например, байки об "умирающей России"» — сообщил эксперт.
По словам Безпалько, несмотря на то, что все эти приемы польской власти — старые и многократно испытанные, они все равно могут сработать и на этот раз.
«Это возможно в условиях, если у человека нет других, альтернативных источников информации. И если у избирателя нет стремления к критическому мышлению. В таких условиях у рядового поляка весь мозг "забивается" русофобскими образами. Да, возможно, они для него становятся обыденными, но они все равно проникают в сознание. Да, острота восприятия теряется, но эффективность воздействия пропаганды все равно остается», — считает Безпалько.
По мнению аналитика, правящие в Польше русофобские силы все же смогут сохранить власть после осенних выборов, но сделать это для них будет намного сложнее, чем обычно.
«Для Качиньского и компании главная проблема в том, что сейчас экономика Польши действительно находится на спаде. Но, с другой стороны, по ходу экономического кризиса именно популисты часто берут верх — потому что они умело апеллируют к эмоциональной сфере избирателя. Они охотно раздают невыполнимые обещания, радикализируют общество, и благодаря всему этому, выплывают наверх», — заключил член совета при президенте.
Ранее стало известно, что Варшава рассорилась с Брюсселем из-за решения провести национальный референдум о переселении ближневосточных и африканских мигрантов в пределах Европейского союза.