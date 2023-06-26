Политолог Безпалько: поляков пропитывают русофобией из-за отсутствия источников информации

Она пояснила, что благодаря политике правящей партии «Право и справедливость», Польша входит в число стран, оказывающих наибольшую поддержку Украине. Эта статья расходов Варшавы превышает 1% ВВП, составляя более 30 миллиардов злотых (примерно 7,5 млрд долларов), а по оценкам зарубежных экспертов — вдвое больше. Кроме того, на территории Польши сейчас находится более полутора миллионов украинских беженцев, из которых только 35% собираются возвращаться на родину после окончания боевых действий.