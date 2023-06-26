Польша договорилась об открытии центра обслуживания танков Abrams на базе завода в Познани

Центр технического обслуживания танков M1 Abrams будет открыт на базе военного предприятия в Познани, сообщает Польская группа вооружений.
Организация уже подписала соответствующее соглашение с американской военной корпорацией General Dynamics, которая является производителем танков Abrams.
«На территории военного завода в Познани будет создан центр компетенций по обслуживанию танков Abrams. Соглашение по этому вопросу подписали представители Польской группы вооружений и производителя танков General Dynamics Land Systems», — сказано в пресс-релизе.
На первом этапе, как предполагается, центр будет использоваться для обслуживания танков, которые у США закупает Польша. В перспективе он станет доступен для американского военного контингента в Европе.